Новые знакомства, атмосфера праздника и приятная грусть. Итоги Олимпиады-2026 от волонтёра

Мария Кондратенкова – о том, какие русские блюда обожают итальянцы и за что они любят цифру 4.

Над проведением Олимпийских игр в Италии трудились десятки тысяч людей, только волонтёров насчитывалось около 18 000. Они видели это событие не так, как зрители.

Мы поговорили с волонтёром аккредитационного центра Марией Кондратенковой и узнали, какой была Олимпиада-2026 для неё.

О чём расскажем:

Атмосфера Олимпиады-2026

Мария Кондратенкова волонтёр на Олимпиаде-2026 «Мне удалось почувствовать себя частью чего-то грандиозного. Ходила на открытие как зритель, но уже тогда поняла, как переживают режиссёры, чувствовала радость волонтёров, приветствовавших команды. В конце, когда на стадион вышла Италия, все начали подпрыгивать и пританцовывать. Конечно, я не могла не ощутить, как все выдохнули, когда закончилось открытие, особенно режиссёры, операторы, постановщики, танцоры, потому что они в тот день презентовали страну».

Волонтёры начали работу чуть раньше старта соревнований, поэтому первую неделю мы не видели болельщиков или гостей. В такой обстановке не совсем чувствуешь этот олимпийский дух. Во время самого события, когда на стадионе шли хоккейные матчи, в «Санта-Джулии» было много зрителей, становилось веселее, интереснее. Погода тоже сыграла свою роль: в первые дни было достаточно холодно, а в последние, наоборот, светило солнце, было очень тепло.

Праздник ощущался не только на самом стадионе. В кафе, на улицах и в метро встречалось много болельщиков в костюмах и атрибутике. Были и такие же волонтёры, как и я, в этих шапках и куртках. Мы могли работать на совершенно разных объектах, но делали одно дело, это вдохновляло.

Атмосфера во время Игр была невероятной: все были вовлечены – неважно, какую роль ты исполнял.

Все относились очень дружелюбно, старались помочь, объяснить. Даже если это не касалось твоей деятельности, ты всё равно пытался решить проблему. Видя это закулисье, понимаешь, что стал частью такого масштабного мероприятия. Это приятное чувство.

После одной из смен удалось попасть на хоккейный матч между Италией и Францией, болела за итальянок. Я вспомнила, как это волнительно – объединяться со всем стадионом и поддерживать команду.

Последний день был немного грустный. Я уже привыкла за три недели к ребятам, с которыми мы работали. Печально осознавать, что с кем-то больше не увидишься, не будешь работать в такой атмосфере.

Мне бы очень хотелось повторить этот опыт, и я вообще всем рекомендую хотя бы раз в жизни поучаствовать в таких событиях. Во-первых, ты чувствуешь сопричастность, а во-вторых, видишь, как это работает изнутри. Начинаешь лучше понимать труд людей, которые остаются за кадром. У волонтёров разные роли, и можно подаваться на более интересную и подходящую для вас.

Фото: Из личного архива Марии Кондратенковой

Радушные итальянцы

За полтора года проживания в Италии и активного общения с местными никто ни разу мне не сказал ничего плохого. Наоборот, многие восхищаются Россией и говорят: «О, я бы хотел съездить, мне так интересно».

На Олимпиаде было несколько коллег-пенсионеров. Одна рассказывала, как ездила в СССР, восторгалась «красным супом», блинами с икрой, говорила, что хотела бы приехать ещё.

Другой, когда узнал, что я из России, рассказал о своей поездке на Олимпиаду 1980 года. Он даже принёс свой значок, который привёз в качестве сувенира! Ещё одному коллеге говорила, что в России вообще-то очень любят итальянскую музыку, он был удивлён.

Несколько человек сообщили, что учили русский: кто-то в университете, кто-то брал дополнительные курсы или даже учил самостоятельно.

Любимые слова у итальянцев: «спасибо», «как дела» и «четыре».

Последнее, видимо, очень привычное сочетание звуков, поэтому именно эта цифра им так полюбилась. Они сразу выдают эту базу слов, как только узнают, откуда я. Приятно, что твоей страной, культурой и языком интересуются.

Я люблю Италию, люблю итальянцев, мне нравятся их открытость, позитив и юмор. Довелось поработать на Олимпийских играх с одним французом, их менталитет мне не так близок.

Фото: Из личного архива Марии Кондратенковой

Прощание с Олимпиадой-2026

После завершения Игр у меня было два ощущения. Во-первых, наконец-то я высплюсь. Ведь, помимо смен волонтёра, на которые приходилось вставать в 5:30, у меня был университет каждую субботу, где занятия по восемь часов. Во-вторых, я чувствовала небольшую грусть. У меня уже выстроились рутина, активный рабочий процесс, где всегда что-то происходит, я вошла в ритм. А сейчас всё закончилось.

На следующую Олимпиаду я бы снова поехала – и с удовольствием, может, не просто волонтёром, а уже как работник. Во время Игр задумалась, почему не подавалась именно организатором, получала бы зарплату. Конечно, там в разы больше работы и огромная ответственность, но это и интереснее.

К сожалению, на закрытие попасть не удалось. Оно проходило на «Арене ди Верона» — это античный амфитеатр, вмещающий не так много людей. Я была в нём на летнем фестивале оперы, и это, конечно, потрясающее впечатление.

Думаю, закрытие в таком историческом месте — это удивительные эмоции от соприкосновения с историей и культурой. В этом вся Италия: совместить современное и очень древнее. Что-то, что является культурным наследием практически для всех стран.