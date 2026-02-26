Россияне на ОИ-2026 взяли медали в фигурном катании! Правда, все они – с приставкой «экс»

Олимпиада в Милане уже закончилась, а её итоги мы будем подводить ещё долго. Несмотря на то что в сухом остатке для России медаль из Италии привёз только ски-альпинист Никита Филиппов, вполне можно заявить, что в фигурном катании с нашей страной связано не только большое количество классных выступлений, но и медали. Ведь многие призёры ранее катались за Россию, однако сейчас представляют другие страны.

Спортивные пары

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия)

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава Фото: Tang Xinyu/Getty Images

Уроженка Владимира и её партнёр, который родился в Москве, заняли самое высокое среди всех экс-россиян место на Олимпийских играх в Милане, выиграв серебряные медали. Это не только их высшая награда в карьере, но и первая в истории Грузии медаль на зимних Олимпиадах. До этого триумфа Анастасия и Лука также блестяще выступили в командном турнире, где помогли своей новой сборной занять историческое четвёртое место и до последнего боролись за бронзу.

Никита Володин (Германия)

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин Фото: Tang Xinyu/Getty Images

Уроженец Санкт-Петербурга, до 2022 года представлявший Россию, остановился чуть поодаль. Несмотря на то что после короткой программы он вместе с партнёршей Минервой Фабьенне Хазе шёл в лидерах, несколько ошибок в произвольной не позволили им повторить результат предыдущего дня. Однако они в любом случае стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады, что стало для них наивысшим успехом в карьере.

Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия)

Мария Павлова и Алексей Святченко Фото: Tim Clayton/Getty Images

В этом дуэте оба партнёра до определённого момента представляли сборную России. Однако с 2022 года спортсмены объединились и вместе начали выступать за Венгрию. На первой для себя Олимпиаде они единственные среди всех лидеров откатали обе программы чисто. К сожалению, из-за недостаточного рейтинга и не самых высоких компонентов даже это не позволило им подняться на пьедестал. Новоиспечённые венгры остановились на четвёртой итоговой строчке.

Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения)

Карина Акопова и Никита Рахманин Фото: Andrzej Iwanczuk/Getty Images

Пара, выступавшая под российским флагом до мая 2025 года, проводит первый совместный сезон в новой сборной. И выйти на международные старты Карина и Никита решили ярко — для короткой программы выбрали композицию с провокационным для кого-то названием «Арцах», отлично выступили с ней в квалификационном турнире в Пекине и отобрались на Олимпиаду. Правда, в Милане хотя бы повторить свой лучший результат им не удалось. Грубые ошибки не позволили им подняться выше 14-го места.

Павел Ковалёв (Франция)

Павел и Камий Ковалёв Фото: Tang Xinyu/Getty Images

Уроженец Санкт-Петербурга уже давно переехал в Анже, где со своей партнёршей, а впоследствии и женой Камий Ковалёв, тренируется и представляет новую страну. Правда, огромных успехов экс-россиянин не добился ни под каким из флагов. Даже на личный турнир Олимпиады в Милане французы попали после того, как пара из Узбекистана, также бывшие россияне Гейниш/Чигирёв, распалась. В итоге супруги Ковалёв в Милане заняли последнее, 16-е место.

Анастасия Голубева (Австралия)

Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур Фото: Joris Verwijst/Getty Images

К сожалению, Анастасия Голубева, которая родилась в Москве, никак не может повторить свои юниорские успехи на взрослом уровне. Её пара с австралийцем Эктором Йотопулосом Муром даже не прошла в произвольную программу, набрав за короткую всего 60,69 балла. А ведь когда-то фигуристка выигрывала финал юниорской серии Гран-при.

Женщины

Анастасия Губанова (Грузия)

Анастасия Губанова Фото: Tim Clayton/Getty Images

Настя родилась в Тольятти и до сих пор тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Сейчас она является одной из главных фигуристок на европейской арене. На Олимпиаду в Милане Губанова ехала с целью, если не побороться за медали, то хотя бы занять достаточно высокое место. В короткой программе у неё всё получилось. Она стала шестой и впервые в карьере преодолела отметку в 71 балл — 71,77. Однако в произвольной Анастасия, по сути, не допустив серьёзных ошибок, стала только 11-й. В итоге фигуристка остановилась на девятой строчке.

Софья Самоделкина (Казахстан)

Софья Самоделкина Фото: Andrzej Iwanczuk/Getty Images

Уроженка Москвы, последние годы тренирующаяся у Рафаэля Арутюняна в США, как будто переняла вайб местной звезды и олимпийской чемпионки Алисы Лью. Софья говорила, что тоже не ехала в Милан за медалью, а просто хотела показать миру свои чистые программы. И в целом она с этим справилась! 12-е место после короткой программы и 10-е — после произвольной позволили ей войти в итоговые топ-10 на Олимпийских играх. В Казахстане Софью встречали почти как чемпиона Михаила Шайдорова, — тоже подарили ей квартиру.

Екатерина Куракова (Польша)

Екатерина Куракова Фото: Tang Xinyu/Getty Images

Для ещё одной уроженки Москвы Олимпиада в Милане не первая в карьере. Ранее Екатерина участвовала в Играх в Пекине, где заняла 12-е место. В Италии же, ещё и при запрете на участие сильнейших российских спортсменов, как кажется, наступил регресс. Куракова стала 19-й после короткой программы, 21-й — после произвольной и в итоге замкнула топ-20.

Мария Сенюк (Израиль)

Мария Сенюк Фото: Sarah Stier/Getty Images

У уже третьей подряд уроженки Москвы выступления не задались ещё сильнее. После короткой программы, набрав лишь 58 баллов, Мария едва прошла в произвольную. Там она откатала на последний, 24-й результат, не получив за свой прокат и 94 баллов. В итоге Сенюк остановилась на 24-м месте.

Мужчины

Владимир Самойлов (Польша)

Владимир Самойлов Фото: Tim Clayton/Getty Images

Уроженец Москвы, представлявший Россию до 2021 года, принял участие в первой Олимпиаде в карьере. После короткой программы он занимал 21-е место, в произвольной чуть улучшил свой результат и стал 17-м. Но в итоге всё равно остановился на 21-й строчке.

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Владимир Литвинцев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Родившийся в Коми, но никогда не выступавший за Россию на международных стартах Владимир выдал, пожалуй, самый неудачный прокат в своей жизни именно в короткой программе Олимпиады. Заходя на четверной тулуп, он просто проехал мимо него. Вместо каскада у него получилась какая-то странная вещь с тройным флипом, огромной паузой и потом лишь одинарным тулупом. Всё это не позволило Литвинцеву даже пройти в произвольную программу.

Танцы на льду

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия)

Глеб Смолкин и Диана Дэвис Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Для экс российских танцоров это уже вторая Олимпиада — но на предыдущей Диана и Глеб ещё представляли Россию. В этот раз они выступали уже за сборную Грузии. В командном турнире боролись за медали, но остались четвёртыми. А в личном стали 13-ми — улучшили своё предыдущее достижение ровно на одну строчку: в Пекине они были 14-ми.

Евгения Лопарева (Франция)

Жоффре Бриссо и Евгения Лопарева Фото: Tang Xinyu/Getty Images

Фигуристка, которая родилась в Москве, так давно катается за сборную Франции с Жоффре Бриссо, что мало кто помнит о её российском прошлом. Всех основных успехов Евгения добилась именно под новым флагом. Теперь к успешным выступлениям на чемпионатах мира и Европы добавились недостающие Олимпийские игры. Показав два чистых проката, пара в бешеной конкуренции остановилась на восьмой итоговой строчке.

Асаф Казимов (Испания)

София Валь и Асаф Казимов Фото: Jamie Squire/Getty Images

Уроженец Санкт-Петербурга с 2012 года жил в Германии, но с сезона-2022/2023 начал выступать с Софией Валь за сборную Испании. Выиграв квоту на Олимпиаду в квалификационном турнире в Пекине, дуэт добился исторического достижения — они стали вторыми танцорами своей страны в рамках одних Олимпийских игр. Конечно, дотянуться до баллов Оливии Смарт и Тима Дика им не удалось, однако при этом экс-россиянин и его партнёрша на первых для себя Играх вошли в топ-20.

Действительно огромное число россиян приняло участие в прошедших Олимпийских играх. И это мы ещё не считаем «нашими» фигуристов, которые никогда и ни на каком уровне не представляли Россию (и даже тут не бывали), но исторически имеют к ней прямое отношение… Список большой — Илья Малинин, Максим Наумов, Стивен Гоголев, Эндрю Торгашев, Энтони Пономаренко и так далее.