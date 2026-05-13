Призовые российских спортсменов за медали Олимпиады и Паралимпиады 2026 в Милане, сколько платят в других странах

Нашим олимпийцам подняли премии за медали Игр-2026. Даже американцы платят меньше!
Батраз Томаев
Впервые за долгие годы сумма призовых в России увеличилась. Но незначительно.

В последний весенний месяц спортивные власти России обнародовали сумму призовых победителям и призёрам зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

13 отечественных спортсменов, добывших награды в Италии, этой новости точно обрадовались! Среди них ски-альпинист Никита Филиппов и такие герои Паралимпиады, как Варвара Ворончихина и Иван Голубков.

Сообщение о премировании опубликовал министр спорта Михаил Дегтярёв.

«Правительство России утвердило размер денежных вознаграждений для победителей и призёров XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также их тренеров и специалистов сборных команд. Документ подписан председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

За золотую медаль выплатят 5 млн рублей, за серебряную – 3 млн рублей, за бронзовую — 2 млн рублей. Выплаты начисляются за каждую награду. Такие же суммы получат тренеры, непосредственно готовившие спортсменов. Для специалистов штабов тоже предусмотрен фонд, но размер выплаты каждому будет зависеть от количества медалей, завоёванных спортсменами.

Подарки для всех наших спортсменов – и призёров, и участников ОИ и ПИ — также подготовил Олимпийский комитет России и частные спонсоры», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Повышение произошло впервые за долгие годы! Ещё с летней Олимпиады в Лондоне в 2012-м наши спортсмены получали за золото по ₽ 4 миллиона, за серебро – 2,5, а бронзу – 1,7. И только сейчас суммы выросли.

Призовые за медали российских спортсменов на Играх (в млн рублей):

20122014201620182020202220242026
золото44444445
серебро2,52,52,52,52,52,52,53
бронза1,71,71,71,71,71,71,72

Правда, стоит помнить, что за минувшие 15 лет ослаб курс рубля и выросла инфляция, так что даже проиндексированные выплаты в реальности меньше, чем в середине 2010-х.

В 2012 году чемпион Олимпиады получал по курсу около $ 129 тыс. Сейчас – около $ 67 тыс. Впрочем, если бы не повышение, было бы вообще $ 53 тыс.

Но и тут всё относительно. Российские спортсмены, преуспевшие на Олимпийских и Паралимпийских играх, оказываются в отличных условиях по сравнению с представителями многих ведущих спортивных держав.

Сборная Италии на церемонии открытия ОИ-2026

Наши в рейтинге призовых выше США, Южной Кореи, Германии и Японии. За первое место в Милане-2026 много денег обещали польские, итальянские, израильские и французские власти, сообщает CNBC. Солидная сумма получается и у белорусов — почти втрое больше, чем у россиян.

Но, конечно, особняком стоят Сингапур и Гонконг! Эти два азиатских государств пока не имеют собственных зимних олимпийских чемпионов, поэтому и подняли планку за золото куда-то в небеса. Могут себе позволить!

Призовые за победу на Олимпийских играх – 2026 в Милане:

сумма в $примерная сумма в ₽ (на май 2026-го)
Сингапур790 00059 250 000
Гонконг768 00057 600 000
Польша355 00026 625 000
Израиль275 00020 625 000
Казахстан250 00018 750 000
Италия214 00016 050 000
Беларусь186 00013 950 000
Франция95 0007 125 000
Россия66 6005 000 000
Швейцария65 0004 875 000
Южная Корея55 0004 125 000
США37 5002 812 500
Германия36 0002 700 000
Нидерланды36 0002 700 000
Япония33 0002 475 000
Канада15 0001 125 000

При этом в списке вообще нет Швеции и Норвегии, где отсутствуют официальные призовые от государства за награды на Играх. Вместо этого, например, норвежским олимпийцам будут выплачивать стипендию, которая равна примерно 168 тыс. норвежских крон в год. Это около 1,2 млн рублей.

