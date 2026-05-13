Нашим олимпийцам подняли премии за медали Игр-2026. Даже американцы платят меньше!

В последний весенний месяц спортивные власти России обнародовали сумму призовых победителям и призёрам зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

13 отечественных спортсменов, добывших награды в Италии, этой новости точно обрадовались! Среди них ски-альпинист Никита Филиппов и такие герои Паралимпиады, как Варвара Ворончихина и Иван Голубков.

Сообщение о премировании опубликовал министр спорта Михаил Дегтярёв.

«Правительство России утвердило размер денежных вознаграждений для победителей и призёров XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также их тренеров и специалистов сборных команд. Документ подписан председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

За золотую медаль выплатят 5 млн рублей, за серебряную – 3 млн рублей, за бронзовую — 2 млн рублей. Выплаты начисляются за каждую награду. Такие же суммы получат тренеры, непосредственно готовившие спортсменов. Для специалистов штабов тоже предусмотрен фонд, но размер выплаты каждому будет зависеть от количества медалей, завоёванных спортсменами.

Подарки для всех наших спортсменов – и призёров, и участников ОИ и ПИ — также подготовил Олимпийский комитет России и частные спонсоры», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Повышение произошло впервые за долгие годы! Ещё с летней Олимпиады в Лондоне в 2012-м наши спортсмены получали за золото по ₽ 4 миллиона, за серебро – 2,5, а бронзу – 1,7. И только сейчас суммы выросли.

Призовые за медали российских спортсменов на Играх (в млн рублей):

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 золото 4 4 4 4 4 4 4 5 серебро 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 бронза 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2

Правда, стоит помнить, что за минувшие 15 лет ослаб курс рубля и выросла инфляция, так что даже проиндексированные выплаты в реальности меньше, чем в середине 2010-х.

В 2012 году чемпион Олимпиады получал по курсу около $ 129 тыс. Сейчас – около $ 67 тыс. Впрочем, если бы не повышение, было бы вообще $ 53 тыс.

Но и тут всё относительно. Российские спортсмены, преуспевшие на Олимпийских и Паралимпийских играх, оказываются в отличных условиях по сравнению с представителями многих ведущих спортивных держав.

Наши в рейтинге призовых выше США, Южной Кореи, Германии и Японии. За первое место в Милане-2026 много денег обещали польские, итальянские, израильские и французские власти, сообщает CNBC. Солидная сумма получается и у белорусов — почти втрое больше, чем у россиян.

Но, конечно, особняком стоят Сингапур и Гонконг! Эти два азиатских государств пока не имеют собственных зимних олимпийских чемпионов, поэтому и подняли планку за золото куда-то в небеса. Могут себе позволить!

Призовые за победу на Олимпийских играх – 2026 в Милане:

сумма в $ примерная сумма в ₽ (на май 2026-го) Сингапур 790 000 59 250 000 Гонконг 768 000 57 600 000 Польша 355 000 26 625 000 Израиль 275 000 20 625 000 Казахстан 250 000 18 750 000 Италия 214 000 16 050 000 Беларусь 186 000 13 950 000 Франция 95 000 7 125 000 Россия 66 600 5 000 000 Швейцария 65 000 4 875 000 Южная Корея 55 000 4 125 000 США 37 500 2 812 500 Германия 36 000 2 700 000 Нидерланды 36 000 2 700 000 Япония 33 000 2 475 000 Канада 15 000 1 125 000

При этом в списке вообще нет Швеции и Норвегии, где отсутствуют официальные призовые от государства за награды на Играх. Вместо этого, например, норвежским олимпийцам будут выплачивать стипендию, которая равна примерно 168 тыс. норвежских крон в год. Это около 1,2 млн рублей.