Рейфетцедер: главное, чтобы на ЧМ не было проблем с оборудованием и экипировкой

Старший тренер сборной России по ски-кроссу Марио Рейфетцедер поделился ожиданиями от чемпионата мира по фристайлу в норвежском Воссе.

«Пока я не нервничаю. Если честно, я несколько удивлён: ребята действительно в отличной форме! Я уверен, что мы сможем показать в Норвегии достойные результаты, главное, чтобы не было проблем с оборудованием и экипировкой. И конечно, нам бы ещё немного удачи – и тогда можно быть спокойным. Во время заездов я всегда сильно переживаю за ребят. Но в преддверии старта я спокоен и сосредоточен. Я хочу защитить своих спортсменов: нельзя дать им понять, что я переживаю и волнуюсь! Я должен показывать уверенность, позитивный настрой. Уверен, это поможет им настроиться на важный старт», — цитирует Рейфетцедера портал Team Russia — 2014.