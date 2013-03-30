Петраков: с 31 марта российские саночники уходят в официальный отпуск

Начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков рассказал о ближайших планах подопечных и предстоящем экспертном совете.

С 31 марта и практически до конца апреля все спортсмены уходят в официальный отпуск, во время которого каждый из них займётся восстановительными процедурами в различных лечебных заведениях. У нас самое главное событие запланировано на 8 апреля, когда в стенах Министерства спорта пройдёт экспертный совет, в рамках которого мы отчитаемся по результатам текущего сезона, а также будем защищать план подготовки к следующему сезону. Весь апрель все зимние федерации ждёт аналогичная процедура держать ответ перед заместителем министра спорта, туризма и молодёжной политики РФ Юрием Нагорных и Александром Кравцовым, главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи", — цитирует Петракова официальный сайт Федерации санного спорта России.