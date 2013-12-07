Аввакумова: для начала сезона результат нельзя назвать плохим

Лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова прокомментировала выступление россиян в смешанных командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«Учитывая, что сейчас только начало сезона, результат нельзя назвать плохим. Добавь мы какие-то шесть-восемь метров – были бы во второй попытке. На этот раз немного не хватило, но будем работать, чтобы такого не повторялось. В принципе, каждый из нас мог прыгнуть чуть дальше.
Что касается моих прыжков, ошибки, которые мы исправляли летом, в принципе, исправлены. Только сегодня меня „разрывало“ в воздухе из-за очень сильных потоков ветра. В Лиллехаммере была настоящая метель со снегом! Но на столе своих ошибок я не допускала. Не скажу, что сейчас всё хорошо или плохо. В принципе, прыжки такие, какие я и ожидала в начале сезона», — приводит слова Аввакумовой агентство «Весь спорт».
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