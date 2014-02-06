Вейр: был уверен, что Плющенко покажет выдающийся прокат

Известный американский фигурист Джонни Вейр, на Олимпиаде в Сочи работающий комментатором, прокомментировал выступление Евгения Плющенко в короткой программе.

«Я знаю Женю, поэтому был уверен, что он покажет выдающийся прокат. Перед началом выступления, когда Плющенко призывал жестами зрителей кричать громче: „Женя! Женя!“, я знал, что он чувствует себя уверенно, что он находится в том месте, которое ему принадлежит. Так что я полностью был уверен, что, имея огромный опыт выступлений, он откатается идеально», — цитирует Вейра «Р-Спорт».