Хоккеист Варламов: перед первым матчем на Олимпиаде присутствовала нервозность

Вратарь сборной России по хоккею Сёмен Варламов поделился впечатлениями от матча с командой Словении на Олимпиаде в Сочи, который завершился победой россиян со счетом 5:2.

«Мы готовились к непростой игре, она такой и получилась. Здесь каждый соперник будет биться до конца. Все хотят обыграть сборную России и показать свой лучший хоккей. Самый напряжённый момент был во втором периоде, когда словенцы сначала сделали счёт 2:1, а потом – 3:2. Они поймали кураж, много атаковали, но мы выстояли и уже в третьем периоде сняли все вопросы о победителе.

Естественно перед первым матчем на Олимпиаде у меня, как и у всех ребят, присутствовала нервозность. Вратари всегда винят себя в пропущенных шайбах, в каждом эпизоде мы можем выручить команду. В случае с первым голом я не видел броска, к тому же словенский игрок здорово попал», — передаёт слова Варламова корреспондент «Чемпионат.com» Александр Рожков.

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