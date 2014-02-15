Владимир Путин посетит хоккейный матч Россия — США на Олимпиаде в Сочи

Президент России Владимир Путин посетит хоккейный матч между сборными России и США на Олимпиаде-2014 в Сочи. Встреча начнется 15 февраля в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат.com» проведёт онлайн-трансляцию этого матча.

Следить за всеми важными событиями дня на Олимпиаде в Сочи можно в текстовой онлайн-трансляции.

Расписание хоккейного турнира в Сочи-2014