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Владимир Путин посетит хоккейный матч Россия — США на Олимпиаде в Сочи

Владимир Путин посетит хоккейный матч Россия — США на Олимпиаде в Сочи
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Президент России Владимир Путин посетит хоккейный матч между сборными России и США на Олимпиаде-2014 в Сочи. Встреча начнется 15 февраля в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат.com» проведёт онлайн-трансляцию этого матча.

Следить за всеми важными событиями дня на Олимпиаде в Сочи можно в текстовой онлайн-трансляции.

Расписание хоккейного турнира в Сочи-2014

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