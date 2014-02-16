Норвежец Янсруд победил в супергиганте на Олимпиаде, Трихичев — 26-й

Норвежец Кьетил Янсруд стал победителем соревнований по горнолыжному спорту в супергиганте на Олимпийских играх в Сочи. Второе место занял американец Эндрю Уайбрехт, а бронзовые награды завоевали ещё один представитель США Боде Миллер и канадец Ян Гудец, показавшие одинаковое время. Россиянин Павел Трихичев в итоговом протоколе расположился на 26-й позиции.

Олимпийские игры. Сочи

Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

1. Кьетил Янсруд (Норвегия) — 1.18,14.

2. Эндрю Уайбрехт (США) — +0,30.

3. Боде Миллер (США) — +0,53.

3. Ян Гудец (Канада) — +0,53…

26. Павел Трихичев (Россия) — +2,48…

32. Степан Зуев (Россия) — +3,40…

Александр Глебов (Россия) — не финишировал.

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Медальный зачёт Олимпиады в Сочи.