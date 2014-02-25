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Саночник Демченко: я сразу сказал, что Россия выиграет эту Олимпиаду

Саночник Демченко: я сразу сказал, что Россия выиграет эту Олимпиаду
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Российский саночник Альберт Демченко, завоевавший две серебряные медали на Олимпиаде в Сочи, заявил, что уже перед началом Игр был уверен в победе России в общем медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.

«Я не сомневался, что мы выиграем общий медальный зачёт. Я сразу сказал, что мы выиграем эту Олимпиаду без проблем», — заявил Демченко.

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