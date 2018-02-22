Источник: большинство членов МОК не против российского флага на закрытии Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) склоняется к тому, чтобы разрешить сборной России участвовать в церемонии закрытия Игр-2018 в Пхёнчхане под собственным флагом, утверждает Reuters.

Лишь небольшое количество чиновников МОК выступают против возвращения России олимпийского статуса, сообщают источники издания, знакомые с ситуацией.

«Есть группа людей в МОК, которая не хочет, чтобы Россия участвовала в церемонии закрытия. Очевидно, что допинг-случай в кёрлинге — не лучшая новость для России. Однако эта группа представляет меньшинство в МОК, она относительно небольшая», — сказал один из собеседников.

Некоторые члены МОК в личных разговорах заявляют, что допинг в кёрлинге не должен влиять на участие российской команды под своим флагом в церемонии закрытия Игр.

Решение по сборной России исполком МОК примет 24 февраля, за день до закрытия.

Из-за допингового скандала в Сочи-2014 россияне на Играх-2018 выступают как Олимпийские спортсмены из России под олимпийским флагом и не могут использовать российскую атрибутику.