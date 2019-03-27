Исполком МОК перераспределил медали Олимпиады-2014 из-за наказания россиян

Сегодня исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее в связи дисквалификацией российских спортсменов, сообщается на сайте НОК США.



Ранее экипажи россиянина Александра Зубкова были лишены золотых наград в двойках и четвёрках за допинг. Золото в двойках досталось швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну, серебро – американцам Стивену Холкомбу и Стивену Лэнгтону. Бронзу получили латвийцы Оскар Мелбрадис и Даумант Дрейшкенс.



В четвёрках золото получили латвийцы Мелбрадис, Арвис Вилкасте, Дрейшкенс и Янис Стренга, серебро – американцы Холкомб, Лэнгтон, Кёртис Томашевич и Кристофер Фогт, бронзу – британцы Джон Джеймс Джексон, Стюарт Бенсон, Брюс Таскер и Джоэл Фирон.

Бобслеист Белугин получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг на ОИ в Сочи