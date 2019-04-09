Швеция подтвердила, что будет претендовать на проведение Олимпиады-2026

Официально подтверждено, что 12 апреля норвежское правительство подпишет гарантии, требуемые Международным олимпийским комитетом (МОК) для принятия заявки Стокгольма на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом заявила министр культуры и спорта Аманда Линд в интервью телеканалу TV4.



«Было бы здорово принять зимнюю Олимпиаду», – сказала Линд.



Гарантии включают в себя визы и обеспечение прав человека, а также обещание покрыть многомиллионный бюджет безопасности, оцениваемый в $ 465 млн, и обеспечить финансирование ряда инфраструктурных проектов, которые помогут социальному развитию. В особенности речь идёт об объектах, которые связаны с Паралимпийскими играми.

Ранее аналогичные гарантии уже подписало правительство Италии.