Тарасова — о выборе страны-хозяйки ОИ-2026: в Италии всё для этого приспособлено

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что итальянский город Кортина Д’Ампеццо является отличным местом для проведения зимних Олимпийских игр в 2026 году.

В Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. Сборная СССР по хоккею одержала семь побед в семи матчах, в том числе и над Канадой (2:0), и стала олимпийским чемпионом.

«Может быть у нас будет такая команда и такой тренер, который тоже победит и доставит удовольствие российскому народу. Кортина Д’Ампеццо очень красивое место. В Италии вообще всё очень красиво и там всё было приспособлено спортивных соревнований. Мы несколько раз катались на разных катках, которые есть там. Думаю, что будут строить новые. Это прекрасное место.

Раньше олимпийские чемпионы держались по три олимпийских цикла — Ирина Роднина, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Людмила Белоусова/Олег Протопопов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков, Наталья Мишкутенок/Артур Дмитриев. Сейчас таких нет, пока нет, может и будут. Есть хорошие тренеры, есть настоящая школа фигурного катания. Почему мы должны планировать на будущее худшую жизнь, или думать о худших результатах? У нас прекрасные тренеры и прекрасные разные школы.

Российские фигуристы всегда будут в числе призёров ОИ, а там уже нельзя предопределить победителя. В мире всё очень быстро развивается. Они знают нашу систему, а мы их. Олимпийские игры — отдельные соревнования, очень интересные. И к званию чемпиона никогда не прибавляют «экс». Мне в этом смысле везло, потому что со своими спортсменами мы много раз выигрывали Олимпийские игры», — цитирует Тарасову «РБК».