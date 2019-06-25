Самуэльссон — о проигрыше заявки Стокгольма: я расстроен больше, чем ожидал
Шведские биатлонисты Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон прокомментировали результаты голосования членов МОК за место проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Конкурентами были Стокгольм (Швеция) и Милан/Кортина-д'Ампеццо (Италия). В итоге победила итальянская заявка.
«У меня была мечта получить опыт выступления на Олимпийских играх дома, в Швеции. Оказалось, что она так и останется мечтой. Поздравляю Милан и Кортина-д'Ампеццо», — написала Эберг в своём «инстаграме».
«Я расстроен больше, чем ожидал. Это печально. Я очень надеялся на то, что наша заявка победит», — приводит слова Самуэльссона SVT.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.
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