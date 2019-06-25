Вяльбе довольна выбором места проведения зимних Олимпийских игр 2026 года

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выбор страны-хозяйки зимней Олимпиады 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
«Не так давно в 2006 году Игры проходили в Турине и были проведены на высочайшем уровне, да и я просто люблю Италию. Итальянцы дружелюбные, на Играх в Турине там была хорошая инфраструктура, несмотря на ряд проблем. Но всё было сделано хорошо, и я очень рада, что Игры будут в Италии, тем более мы дружим с Мануэлой ди Чентой, и надеюсь, мы с ней в июле увидимся где-то в Италии. Я знаю, как она этого хотела, так как работает в соответствующих структурах.
Италия — это горы, там всегда нелегко, но мы там бываем по несколько раз в год, поэтому ничего нового там для нас нет. Единственное, я слышала, что организаторы хотят провести командный спринт в Милане, но сейчас об этом ещё очень рано говорить", — цитирует Вяльбе ТАСС.
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