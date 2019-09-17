Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала ледяная панда с суперспособностями
Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине представил официальный талисман соревнований — им стала панда в костюме изо льда по имени Бин Двэнь Двэнь.
«Бин Двэнь Двэнь — официальный талисман зимних Олимпийских игр Пекина — 2022! В ледяном костюме, с золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта Бин Двэнь Двэнь готов поделиться со всем миром настоящим олимпийским духом», — сообщает пресс-служба соревнований.
Помимо талисмана Олимпиады, был представлен и маскот Паралимпийских игр — 2022 — им стал мальчик Шуэй Рон Рон, сделанный из китайских фонариков.
Фото доступны в официальном «твиттере» Олимпиады — 2022.
Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдёт в период с 4 по 20 февраля 2022 года.
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