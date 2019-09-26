КНДР поддержала Южную Корею в вопросе запрета флага Восходящего солнца на ОИ

КНДР присоединилась к призывам Южной Кореи запретить Японии использовать флаг Восходящего солнца на Играх-2020 в Токио, сообщает Inside the Games.

Официальная газета Северной Кореи The Rodong Sinmun подвергла критике отказ Японии не использовать флаг. По мнению издания, появление флага Восходящего солнца на Олимпиаде «станет невыносимым оскорблением для людей других азиатских стран, которые были вынуждены испытывать несчастья и страдания от вторжения Японии и издевательством над олимпийским духом, который поддерживает мир и дружбу».

The Rodong Sinmun согласна с позицией Южной Кореи в том, что Япония использует Олимпийские и Паралимпийские игры для политической пропаганды.

В Японии ответили отказом на призывы Южной Кореи запретить на Играх флаг, который азиатские страны со времён второй мировой войны рассматривают как символ агрессии. В обращении к МОК министерство спорта Южной Кореи заявило, что этот флаг можно сравнить со свастикой, которую использовала нацистская Германия. Во время войны Япония завоевала большую часть Азии, включая весь Корейский полуостров. Однако оргкомитет «Токио-2020» не намерен запрещать флаг, так как не находит в нём политической подоплёки.