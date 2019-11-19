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Семье умершего американского бобслеиста вручили медали Олимпийских игр в Сочи

Семье умершего американского бобслеиста вручили медали Олимпийских игр в Сочи
Зимняя Олимпиада / Бобслей 0

Членам семьи американского бобслеиста Стивена Холкомба, скончавшегося более двух лет назад, вручили серебряные медали Олимпийских игр в Сочи. Холкомб на турнире в Сочи в четвёрках и двойках выиграл бронзовые медали, но после дисквалификации российского экипажа Александра Зубкова американцы переместились на вторую строчку. Вручать новые награды пришлось уже родственникам спортсмена, сообщает Olympic Channel.

Холкомб привёл американскую четвёрку бобслеистов к первому олимпийскому золоту за 62 года на Играх в Ванкувере в 2010 году. Спортсмен скончался во сне в олимпийском тренировочном центре в Лейк-Плейсиде в мае 2017 года. Тогда ему было 37 лет.

Результаты экипажа Зубкова были аннулированы после того, как российских спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. При этом Зубков долгое время отказывался отдавать медаль.

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