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Фигурист Самсонов включён в состав сборной России на юношеские ОИ-2020

Фигурист Самсонов включён в состав сборной России на юношеские ОИ-2020
Зимняя Олимпиада / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр юниорского финала Гран-при сезона-2019/20 по фигурному катанию Даниил Самсонов вошёл в состав сборной России на зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России, за российскую команду выступят Андрей Мозалёв, Виктория Васильева, Ксения Синицына, спортивные пары Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, танцевальные дуэты Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Софья Тютинина и Александр Шустицкий.

Состав сборной России на юношескую Олимпиаду исполком Олимпийского комитета утвердит на заседании 24 декабря.

На юношеских ОИ-2020 соревнования по фигурному катанию будут проходить в Лозанне с 9 по 22 января.

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