Американский сенатор призвал лишить Китай права проведения Олимпиады

Американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) лишить Китай права проведения Олимпийских игр 2022 года, которые должны состояться в Пекине.

В октябре 2019 года сенатор уже направлял письмо в МОК, указывая на нарушения прав человека в Китае. Но тогда глава МОК Томас Бах подчеркнул, что организация сохраняет политический нейтралитет. Теперь Скотт продолжил кампанию. Сенатор вновь раскритиковал китайские власти.

«Правительство Китая отрицает базовые права человека в Гонконге, воздействует на протестующих, журналистов и диссидентов. 1 млн уйгуров находится в лагерях за религию. Власти Китая продолжают врать и о распространении коронавируса.

Обязанность МОК — создать условия, в которых атлеты чувствовали бы себя в безопасности. А мы должны использовать одну из крупнейших платформ, чтобы говорить о проблемах. Указывать на то, что страна, которая проводит Игры, не создаёт безопасную среду для своих же граждан», — цитирует Скотта The Washington Examiner.