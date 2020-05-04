Светлана Журова: не думаю, что у Китая заберут ОИ-2022 из-за расследования США

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность, что обвинения США в адрес Китая о сокрытии масштабов вспышки коронавируса не повлияют на проведение Олимпиады-2022 в Пекине.

«А кто возьмет Олимпиаду-2020? Из-за экономической ситуации сейчас все откажутся. Когда МОК получит новые заявки на Игры, могут возникнуть вопросы. Для принятия решения учитывается опрос людей, которых случайно спрашивали на улице специальные эксперты. Сейчас в любой стране спроси: «Хотите ли вы, чтобы в вашей стране была Олимпиада?» Очень многие ответят: «Из-за экономической ситуаций – нет». Поэтому я не думаю, что у Китая заберут зимнюю Олимпиаду.

Пекину, наверное, будут угрожать экономическими санкциями. Америка сейчас затеяла расследования. Но мы тоже были под санкциями от многих стран, при этом проводили чемпионат мира по футболу. Вы же понимаете, что экономические санкции – ещё не повод, чтобы забирать соревнования. Страна терпит серьёзные убытки. Но пусть им ещё останется спортивное соревнование. Чтобы добить их окончательно. Если есть цель экономически ослабить страну, то надо оставить у неё Олимпиаду», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».