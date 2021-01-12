Уфа может подать заявку на проведение Олимпиады-2030

Пресс-секретарь главы Республики Башкортостан Диана Ихсанова не исключила, что Уфа подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

«Идея такая действительно есть, как идея. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», — приводит слова Ихсановой ТАСС.

Ранее о желании провести зимние Олимпийские игры 2030 года сообщили Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (Соединённые Штаты Америки), Саппоро (Япония), также планируются совместная заявка Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне и совместная заявка Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове. Хозяин Олимпиады будет назван на очередной сессии Международного олимпийского комитета в 2023 году.