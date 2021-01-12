В МОК не знают о планах Уфы принять Олимпийские игры 2030 года

Международному олимпийскому комитету (МОК) неизвестно о планах Уфы принять Олимпийские игры 2030 года.
«МОК не известно о каких-либо российских городах, проявивших заинтересованность в проведении зимних Олимпийских игр 2030 года. На основании решения CAS до 16 декабря 2022 года России не может быть вручено право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Как вы знаете, МОК изменил процедуру определения стран — хозяек Олимпийских игр. В результате дата выбора страны — хозяйки Олимпиады 2030 года не определена, но диалог с заинтересованными сторонами идёт», — цитирует пресс-службу МОК «Р-Спорт».
О желании провести зимние Олимпийские игры 2030 года уже сообщили Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (США), Саппоро (Япония). Планируются также совместная заявка Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне и совместная заявка Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове.
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