Норвежская спортивная академия призвала бойкотировать Олимпийские игры в Китае

Ряд сотрудников норвежской спортивной академии приняли участие в создании статьи на авторитетном издании Aftenposten. Суть публикации сводится к критике правительства Норвегии за отказ бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.
«Если бы мы принадлежали к религиозному меньшинству в Норвегии, нас бы не выгоняли из собственных домов и не загоняли бы в так называемые лагеря переподготовки.
Нам бы не приказывали учить какой-то один конкретный язык, нас бы не стерилизовали. Но именно это происходит с уйгурами в провинции Синьцзян», — так начинают авторы свою статью.
Далее сотрудники норвежской спортивной академии утверждают, что правительство их страны ни в коем случае не пойдёт на бойкот Игр, так как за счёт участия национальной команды в ОИ в Пекине власти Норвегии постараются заключить как можно больше контрактов на поставку лосося в Поднебесную.
Кто-нибудь может сказать, что права человека в Китае улучшились после того, как Пекин принимал летние Олимпийские игры 2008 года? А может быть, стало только хуже? Может ли наша команда принимать участие в соревнованиях в стране, где многие сотни тысяч сидят и трудятся в концлагерях?
Возможно, дело даже не в том, сможем ли мы, маленькая страна, повлиять на гигантский Китай. Но есть что-то, что мы можем потерять. Это называется душой. Это нечто более важное, чем олимпийские золотые медали. И это точно важнее, чем какой-то лосось», — заключают авторы.
- 7 февраля 2021
-
23:06
- 5 февраля 2021
-
19:46
-
17:18
- 4 февраля 2021
-
14:17
- 14 января 2021
-
16:14
-
16:06
-
15:46
- 12 января 2021
-
21:46
-
12:22
- 2 января 2021
-
13:58
- 30 декабря 2020
-
13:16
- 18 декабря 2020
-
00:56
-
00:06
- 17 декабря 2020
-
23:23
-
23:10
-
22:45
-
22:27
-
21:52
-
20:41
-
20:29
-
20:17
-
19:56
-
19:27
-
19:23
-
19:16
-
18:58
-
18:34
-
18:30
-
18:27
-
17:37
-
17:18
- 16 декабря 2020
-
17:25
- 8 декабря 2020
-
14:34
-
13:50
-
13:30