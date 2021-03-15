Сенатор-республиканец предложил дипломатический способ бойкота Олимпиады в Пекине

Сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни высказался против бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но предложил альтернативный вариант ответа на нарушения прав человека в Китае.

«Правильный ответ — экономический и дипломатический бойкот Пекинской олимпиады. Американские зрители — за исключением семей наших спортсменов и тренеров — должны оставаться дома, а не вносить свой вклад в огромные доходы, которые Коммунистическая партия Китая получит от гостиниц, питания и билетов.

Вместо того чтобы отправлять традиционную делегацию дипломатов и чиновников Белого дома в Пекин, президент должен пригласить китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств представлять нас.

NBC может воздержаться от показа каких-либо ура-патриотических элементов церемоний открытия и закрытия и вместо этого транслировать документальные кадры политических преследований в Китае», — написал Ромни в колонке для газеты The New York Times.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.