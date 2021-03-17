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Госсекретарь США: примем решение о бойкоте Олимпиады в Пекине в подходящее время

Госсекретарь США: примем решение о бойкоте Олимпиады в Пекине в подходящее время
Олимпиада 2022 0
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация пока не решила вопрос с возможным бойкотом зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

«Мы слышали много таких опасений, и мы продолжаем разговаривать на эту тему с другими странами, чтобы узнать, что они думают по этому поводу. В подходящее время мы решим, что делать. Пока мы прислушиваемся к подобным озабоченностям, которые исходят от многих стран», — приводит слова Блинкена сайт Госдепа США.

Блинкен добавил, что США по-прежнему озабочены имеющимися у них данными о нарушениях прав человека в Китае, в том числе по отношению к уйгурам и жителям Гонконга. Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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