Могильный: с Россией Канада показала хоккей будущего

Ветеран российского хоккея Александр Могильный считает, что Канада заслуженно переиграла Россию в четвертьфинале со счётом 7:3.

«Наша ставка на сильное нападение сборной России в этот раз не сыграла. Канадцы оказались удачливей и свои моменты реализовали на все 100 процентов. Наша же команда, к большому сожалению, была не столь убедительна в игре перед воротами Луонго. Я надеялся, что мы сыграем намного сильнее. Специально прилетел в Ванкувер, чтобы понаблюдать за тем, как играют лучшие сборные мира, поболеть за Вячеслава Быкова, вместе с которым мы выиграли Игры в Калгари. Но завоевать золото в этот раз у России не получится.

Что же касается Канады, то хозяева не очень здорово провели два последних матча в группе. Играть дома в присутствии 18 тысяч зрителей было бы непросто любой команде. И канадцы не исключение. Но сборная Бэбкока с напряжением с этим справилась. Конечно, мы все верили, что сможем повторить успех двух последних чемпионатов мира. Но… Я бы не стал говорить о том, что наши парни не хотели выиграть. Нет, желание победы было в крови у наших ребят. Но что-то не получилось. Думаю, тренеры разберутся, что в итоге не срослось. Канада же показала в игре с нашей сборной превосходный хоккей. Хоккей будущего. Если у сборной Бэбкока сохранится такой настрой и в дальнейшем, то шансы на общую победу у хозяев Игр будут очень большие», – цитирует Могильного «Спорт день за днём».