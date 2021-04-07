Губерниев назвал возможную причину вероятного бойкота США Олимпиады в Пекине

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что в США обсуждают возможный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине. По мнению Губерниева, всё дело в экономике.

«Сейчас идёт мощное экономическое противостояние между США и Китаем. Байден (президент США Джо Байден. — Прим. «Чемпионата»), как бы мы ни ухмылялись, имеет шанс войти в историю как один из самых выдающихся президентов США. Объясню: вакцинация, денежная помощь каждому гражданину и переориентирование экономики, чтобы быть менее зависимыми от Китая. А Поднебесная сейчас превращается в их основного антагониста.

Все эти новости про бойкот — чисто экономическая история. Если Байден сделает всё, что он задумал, повторюсь, у него есть шанс стать одним из самых великих президентов США.

Что касается Европы, даже разговоры Норвегии о бойкоте — полная ерунда. Несмотря на то что есть вопросы к правам человека в Китае, они заключили мощное торгово-экономическое соглашение с Поднебесной. Это всё ещё и для того, чтобы ослабить влияние США на свой регион, потому что есть некоторые противоречия. Но с уйгурами в Китае всё было понятно и десять лет назад, но поскольку сейчас разговоры начались — тут имеет место именно противостояние США и Китая.

А мы, глядя на это противостояние, должны больше заниматься собственной страной: развивать спорт, физкультуру, образование, экономику, медицину и меньше смеяться над Байденом. Всё потому, что у нас своих проблем хватает. А Байден — молодец!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

