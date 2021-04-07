В Госдуме отреагировали на возможный бойкот США Олимпиады в Пекине
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что в США обсуждают возможный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.
«Говорить — не делать. Это некий вброс информации, чтобы пощекотать нервы китайской стороне.
Конечно, никто бойкотировать не будет. Всё это сказки. Все планируют и готовятся к Олимпийским играм в Пекине. А это некий инструмент политического шантажа, для того чтобы китайская сторона была более сговорчивой.
Уверен, что игры состоятся, делегации будут в полном объёме. Лишь бы не появилась новая пандемия», — рассказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее мнением о ситуации поделился известный комментатор Дмитрий Губерниев.
Губерниев назвал возможную причину вероятного бойкота США Олимпиады в Пекине
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