В Госдуме отреагировали на возможный бойкот США Олимпиады в Пекине

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что в США обсуждают возможный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

«Говорить — не делать. Это некий вброс информации, чтобы пощекотать нервы китайской стороне.

Конечно, никто бойкотировать не будет. Всё это сказки. Все планируют и готовятся к Олимпийским играм в Пекине. А это некий инструмент политического шантажа, для того чтобы китайская сторона была более сговорчивой.

Уверен, что игры состоятся, делегации будут в полном объёме. Лишь бы не появилась новая пандемия», — рассказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее мнением о ситуации поделился известный комментатор Дмитрий Губерниев.