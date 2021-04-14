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Американский колумнист: болтовня о бойкоте ОИ в Пекине не должна продолжаться

Американский колумнист: болтовня о бойкоте ОИ в Пекине не должна продолжаться
Олимпиада 2022 0
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Колумнист Associated Press Тим Дальберг высказался о возможном бойкоте США зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, приведя в пример Игры — 1980 в Москве.

«Возможно, это была оговорка или небольшое недопонимание в новой администрации. Достаточно было услышать в столице страны болтовню о возможном бойкоте зимних Олимпийских игр в Китае, чтобы встревожить спортсменов, уже серьёзно готовящихся к играм. К счастью, похоже, нет никаких оснований для поддержки идеи бойкота Игр, которые должны состояться всего через 10 месяцев. Надеюсь, это больше не будет продолжаться», — пишет Дальберг.

Журналист также вспомнил бегуна Эдвина Мозеса – двукратного олимпийского чемпиона, который мог выиграть и третье золото, если бы США не стали бойкотировать Олимпийские игры 1980 года в Москве: «Мозесу в некотором отношении повезло, потому что он так долго был хорош, что его карьера охватило четыре Олимпиады, из которых он пропустил только одну — в Москве, после того как президент Джимми Картер приказал команде США бойкотировать Игры из-за вторжения Советского Союза в Афганистан. Многим его потенциальным товарищам по команде в Москве повезло меньше. Многие потеряли свой единственный шанс на олимпийскую славу, когда Игры оказались втянутыми в политику холодной войны. К счастью, бойкоты не обсуждались уже более трёх десятилетий».

Также в колонке приводятся слова самого Мозеса: «Для спортсмена-олимпийца бойкот — абсолютная трагедия. Он не сработает, и, надеюсь, политики будут держаться подальше от этого. Это только вредит спортсменам, и не имеет ничего общего со спортом, да и не должно иметь».

В США обсуждают возможный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине
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