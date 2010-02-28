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Сатер: терять нам нечего

Сатер: терять нам нечего
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Защитник сборной США Райан Сутер заявил, что его команда настроена только на победу в финале против Канады.

«Мы полны решимости завоевать золотые медали. Терять нам нечего. Необходимо просто выйти на лёд и сделать то, что мы сделать должны. Канадцы наверняка с первых минут побегут вперёд. Но мы постараемся сыграть ещё лучше. Уверен, что матч получится очень увлекательным. Конечно, будет непросто, учитывая, что соперник у нас самого высокого уровня», – приводит слова Сатера Sportbox.ru.

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