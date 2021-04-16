Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2022 / Новости /

Мария Захарова: когда говорят о бойкоте Олимпийских игр, это находится вне правовых рамок

Мария Захарова: когда говорят о бойкоте Олимпийских игр, это находится вне правовых рамок
Олимпиада 2022 / Олимпизм 0
Аудио-версия:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможный бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине со стороны США.

«Когда говорят о бойкоте Олимпийских игр, это находится вне правовых рамок. Это абсолютно аморально, потому что бьёт по странам, по народам, по спортсменам. Идёт дестабилизация по целому ряду направлений.

Когда мы проводили Олимпиаду в Сочи в 2014 году, целевой аудиторией, на которую ориентировались западные партнёры, были люди, которые должны были приехать, но с точки зрения западного мейнстрима, не должны были. Поэтому их запугивали.

Было огромное количество материалов об отсутствии безопасности, террористических угрозах, собаки были особой темой запугивания. Также говорилось об отсутствии нормальных условий для проживания, экологических проблемах. Всё варилось в одном котле.

Несмотря на то что этот коллапс действительно заявлялся, он случился не с Олимпийскими играми в Сочи, а именно с концепцией, которая навязывалась западным мейнстримом. Это всё обернулось настоящим праздником и грандиозным событием в международном спорте», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Американский колумнист: болтовня о бойкоте ОИ в Пекине не должна продолжаться
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021