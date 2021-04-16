Мария Захарова: когда говорят о бойкоте Олимпийских игр, это находится вне правовых рамок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможный бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине со стороны США.

«Когда говорят о бойкоте Олимпийских игр, это находится вне правовых рамок. Это абсолютно аморально, потому что бьёт по странам, по народам, по спортсменам. Идёт дестабилизация по целому ряду направлений.

Когда мы проводили Олимпиаду в Сочи в 2014 году, целевой аудиторией, на которую ориентировались западные партнёры, были люди, которые должны были приехать, но с точки зрения западного мейнстрима, не должны были. Поэтому их запугивали.

Было огромное количество материалов об отсутствии безопасности, террористических угрозах, собаки были особой темой запугивания. Также говорилось об отсутствии нормальных условий для проживания, экологических проблемах. Всё варилось в одном котле.

Несмотря на то что этот коллапс действительно заявлялся, он случился не с Олимпийскими играми в Сочи, а именно с концепцией, которая навязывалась западным мейнстримом. Это всё обернулось настоящим праздником и грандиозным событием в международном спорте», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.