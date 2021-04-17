В США призвали Китай быть открытыми, чтобы у спортсменов не было сомнений в участии в ОИ

Исполнительный директор американского Центра спорта и прав человека, олимпийский чемпион Мэри Харви заявила, что спортсмены обеспокоены обстановкой вокруг проведения Олимпийских игр — 2022 года в Пекине, подчеркнув, что организаторам необходимо проявить прозрачность в борьбе с предполагаемыми нарушениями прав человека в Китае.



«Я хотела бы иметь больше информации и прозрачности ситуации. Сейчас сложно сказать, должен ли Китай принимать Игры. Считаю, что солнечный свет — лучший антисептик.



Спортсмены действительно заботит ситуация. Они выражают свои опасения, которые разрастаются. Люди говорят всё громче, и они хотели бы получить больше информации, чтобы опровергнуть то, чего они боятся. Если этого не будет, то перед Играми будет хуже. Может, Олимпиада пройдёт спокойно, может, спортсменов заставят протестовать.



Бездействие МОК будет зависеть от их собственного выбора, а не от силы. Если они решат не занимать никакую позицию, это не потому, что они не в состоянии. Я думаю, что такой выбор они делают в противовес тому, что они принципиально не в состоянии сделать. При этом я не думаю, что бойкот – это правильный путь», — цитирует Харви Inside The Games.