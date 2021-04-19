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Журова не исключила военных провокаций перед началом Олимпиады в Пекине в 2022 году

Журова не исключила военных провокаций перед началом Олимпиады в Пекине в 2022 году
Олимпиада 2022 / Олимпизм 0
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявления США о возможном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Она допустила, что США могут организовать провокации, приуроченные к Играм, по аналогии с событиями 2008 года, когда в столице Китая проводились летние Игры.

«За месяц до Олимпиады в Пекине в 2008 году ходили слухи, что команда США на поедет на Игры. Однако тогда поддавили спонсоры, потому что помимо политики всегда есть экономика. У Международного олимпийского комитета, давайте честно говорить, спонсоры Coca-Cola, McDonald’s рассчитаны, в первую очередь, на американскую аудиторию. Поэтому они заявили, что Вашингтон не очень правильно себя ведёт, ситуация была отыграна назад и США приняли участие в Играх. Однако день открытия Олимпиады 08.08.2008 ознаменовался нападением Грузии на Цхинвал. Человек так устроен, что когда делает выбор между праздником и войной, часто выбирает и смотрит последнее. Поэтому многие взгляды тогда были привлечены к войне в Южной Осетии, а не к спорту. Не удивлюсь, если нечто подобное мы увидим и в 2022 году», — приводит слова Журовой НСН.

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