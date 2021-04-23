Елена Вяльбе: российские лыжники будут гордиться музыкой Чайковского на Играх

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение об утверждённой МОК и МПК музыке, которая заменит гимн России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине. В честь побед российских спортсменов будет звучать Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«На самом деле, мне кажется, обиднее всего для моих молодых ребят, для девчонок, которые второй раз поедут на Олимпиаду без гимна. Но здесь уже не так жёстко, как было в первый раз. Эту мелодию они знают, безусловно, они её слышали, поэтому будем гордиться этим», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Олимпиада 2022 года в Пекине будет уже второй подряд, на которой российские представители зимних видов спорта будут выступать без флага и гимна.