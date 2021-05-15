«Важнее не сама трасса, а какой там снег». Вяльбе — об отсутствии тестовых стартов ОИ-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о трассах предстоящей Олимпиады-2022 в Пекине, где из-за пандемии коронавируса не было ни одних тестовых соревнований.

«Китай — это очень экзотическое и незнакомое место для всех, кроме, наверное, самих китайских спортсменов. Они активно работают, пригласили много тренеров, поэтому какие-то результаты они точно покажут. Но мы все находимся в равных условиях, там ведь не были и наши основные конкуренты.

Сейчас ведутся переговоры со стороны FIS — возможно, на будущих олимпийских трассах проведут какие-нибудь международные старты в декабре. И если это будет сделано, то наши спортсмены и специалисты поедут, чтобы оценить трассу. Хотя для нас важнее, пожалуй, даже не сама трасса, а понять, какой там снег. Это такая загадка — как я понимаю, снег там искусственный, вперемешку с натуральным. Какая вода, мы не знаем, а качество искусственного снега сильно зависит от воды. Но пока мы так далеко не загадываем. Для всех всё будет одинаковое, будем бороться. Если, конечно, Олимпиада в принципе состоится...» — приводит слова Вяльбе «Реальное время».