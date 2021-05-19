В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).
«Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот. Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай», — приводит слова Нэнси Пелоси новостное агентство Reuters.
Ранее с призывом бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине выступали политики из таких стран, как Канада, Норвегия и США. По их мнению, правительство страны должно нести ответственность за массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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