Пресс-секретарь посольства Китая в США отреагировал на призыв бойкотировать ОИ в Пекине

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй прокомментировал призыв спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси устроить дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине (КНР).

«Интересно, что заставляет некоторых американских политиков думать, что у них на самом деле есть так называемый „моральный авторитет“? Что касается вопросов прав человека, то они не в состоянии выступать с бессмысленной беспочвенной критикой в адрес Китая.

Что касается зимних Олимпийских игр, то мы решительно выступаем против политизации спорта, которая противоречит духу Олимпийской хартии и в конечном итоге наносит ущерб праву всех спортсменов на честную конкуренцию. Попытки некоторых американских политиков вмешаться во внутренние дела Китая, злоупотребляя Олимпийскими играми, обречены на провал и будут презираемы и отвергнуты международным сообществом», — написал Лю в своём "твиттере".