В Конгрессе США призвали отобрать Олимпиаду-2022 у Пекина

Американские законодатели Майкл Маккол (республиканец), Грегори Микс (демократ), Майк Галлахер (республиканец) и Том Малиновски (демократ) внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести Олимпиаду 2022 года из Пекина. По мнению конгрессменов, правительство страны должно нести ответственность за массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
«Необходимо инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся», — отмечается в резолюции, текст которой приводит Texas Tribune.
Ранее с призывом бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине выступали политики из таких стран, как Канада, Норвегия и США.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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