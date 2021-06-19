Активисты проведут глобальные акции протеста против Олимпиады в Пекине

23 июня в 50 городах по всему миру пройдут акции протеста, призывающие к массовому бойкоту зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Канберра в Австралии станет местом проведения первой акции.

«Тысячи представителей передовых общин и союзников объединятся по всему миру, чтобы передать совместное послание о том, что Китаю нельзя позволить использовать Олимпиаду в Пекине для прикрытия геноцида против уйгурского народа.

Протесты будут направлены против правительств, национальных олимпийских комитетов и ассоциаций, а также олимпийских спонсоров, призывая их выступить против одного из худших угнетателей прав человека нашего времени", — говорится в заявлении Международной тибетской сети.

Китай обвиняют в таких преступлениях, как использование принудительного уйгурского труда, осуществление программы массовой слежки, содержание тысяч людей в лагерях для интернированных, проведение принудительной стерилизации и намеренное уничтожение уйгурского наследия.



Пекин утверждает, что лагеря являются учебными центрами, предназначенными для искоренения исламистского экстремизма и сепаратизма, и отрицает выдвинутые против него обвинения.