Активисты проведут глобальные акции протеста против Олимпиады в Пекине

23 июня в 50 городах по всему миру пройдут акции протеста, призывающие к массовому бойкоту зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Канберра в Австралии станет местом проведения первой акции.
«Тысячи представителей передовых общин и союзников объединятся по всему миру, чтобы передать совместное послание о том, что Китаю нельзя позволить использовать Олимпиаду в Пекине для прикрытия геноцида против уйгурского народа.
Протесты будут направлены против правительств, национальных олимпийских комитетов и ассоциаций, а также олимпийских спонсоров, призывая их выступить против одного из худших угнетателей прав человека нашего времени", — говорится в заявлении Международной тибетской сети.
Китай обвиняют в таких преступлениях, как использование принудительного уйгурского труда, осуществление программы массовой слежки, содержание тысяч людей в лагерях для интернированных, проведение принудительной стерилизации и намеренное уничтожение уйгурского наследия.
Пекин утверждает, что лагеря являются учебными центрами, предназначенными для искоренения исламистского экстремизма и сепаратизма, и отрицает выдвинутые против него обвинения.
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