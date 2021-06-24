Активисты уйгурской общины провели митинг с призывом к бойкоту Олимпиады в Пекине

Десятки представителей уйгурской общины вышли на мирную демонстрацию перед Олимпийским музеем в швейцарской Лозанне.
Митингующие, прибывшие из стран Евросоюза, призывают бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине-2022, постоянно обвиняя руководство Китая в нарушении прав человека.
«Мы не согласны с тем, что государством, принимающим Олимпийские игры, снова станет Китай. Он проводил их в 2008 году, с тех пор ситуация с правами человека в стране только ухудшилась. Резко ухудшилось положение дел в Тибете. Правительство Китая в последнее время ведёт многостороннюю кампанию, направленную в первую очередь на избавление от тибетской культуры и самобытности. То же самое касается лиц уйгурской национальности, – заявили в Тибетской молодёжной европейской ассоциации.
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