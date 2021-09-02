Стали известны призовые российских спортсменов за медали на Олимпиаде-2022 в Пекине

Министр спорта России Олег Матыцин огласил суммы призовых, которые получат российские победители и призёры зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.



«У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней. 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона – за серебро и 1,7 миллиона за бронзу», — приводит слова Матыцина РИА «Новости».

Аналогичные суммы полагались российским призёрам летней Олимпиады в Токио (Япония). Сборная Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17).