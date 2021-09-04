Татьяна Тарасова: на Играх-2022 нас не будут судить так, как израильскую гимнастку в Токио

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от судейства на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
«Если будем делать ошибки, нас будут наказывать. Мы не должны этого допускать. Исключительно чистый прокат достоин золотой олимпийской медали. У меня есть теория: мои спортсмены должны кататься на голову выше, и это должно быть ясно всем. Не всегда так бывает, но у нас есть такая возможность и в парном катании, и в танцах на льду, и в женском одиночном. В этих видах мы собираемся сражаться.
У наших танцоров есть возможности обойти Пападакис и Сизерона. Смотря, конечно, как будут кататься и как будут использовать свои положительные стороны. У девочек тоже всегда есть те, кто составят конкуренцию. Нас не будут судить так, как судили израильскую гимнастку в Токио. Нас всегда судят строго. Поблажек не будет никаких», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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