Илья Авербух: российских фигуристок не надо сравнивать с гимнастками

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, чего ждать фигуристам от судей на Играх-2022 в Пекине.
«Наших фигуристок не надо сравнивать с гимнастками. Аверины действительно были абсолютными лидерами, а фигуристы меняются поколениями. К тому же, в спортивных состязаниях никогда не бывает вечных чемпионов и доминантов. Все работают, все стремятся победить. Есть виды фигурного катания, в которых мы абсолютные фавориты — женское одиночное и парное; есть мужское одиночное катание, где мы совсем не фавориты. Я считаю, на ближайшей Олимпиаде нашим фигуристам стоит ждать объективных оценок. Конкуренты у нас есть во всех видах», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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