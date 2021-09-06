Российские атлеты могут не выступить в квалификациях к Олимпиаде из-за отсутствия виз США
Поделиться
Заместитель министра спорта России Алексей Морозов прокомментировал проблему оформления американских виз для российских спортсменов.
«Нам всё проблематичней стало получать визы по линии МИД в США, и у спортсменов есть риск не выступить на многих квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой, большинство из которых проводится там. В течение недели мы отправим рекомендации по визам», — приводит слова Морозова, сказанные на заседании штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм, ТАСС.
Из-за проблем с получением виз США олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и серебряный призёр Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не выступили на этапе Бриллиантовой лиги в августе.
Комментарии
- 6 сентября 2021
-
15:07
- 5 сентября 2021
-
20:18
-
18:54
-
14:25
-
13:24
-
12:31
-
10:31
-
08:58
-
08:17
- 4 сентября 2021
-
19:14
- 3 сентября 2021
-
18:16
-
17:44
-
10:49
- 2 сентября 2021
-
17:49
-
09:04
- 1 сентября 2021
-
11:27
-
09:19
- 30 августа 2021
-
17:31
-
13:22
-
11:14
-
10:19
- 29 августа 2021
-
23:17
-
21:22
-
21:13
-
21:03
-
20:55
-
19:29
-
19:17
-
17:37
-
15:20
-
15:12
- 28 августа 2021
-
16:40
-
16:11
- 27 августа 2021
-
22:59
-
22:27
Партнерский контент