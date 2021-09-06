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Российские атлеты могут не выступить в квалификациях к Олимпиаде из-за отсутствия виз США

Российские атлеты могут не выступить в квалификациях к Олимпиаде из-за отсутствия виз США
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Заместитель министра спорта России Алексей Морозов прокомментировал проблему оформления американских виз для российских спортсменов.

«Нам всё проблематичней стало получать визы по линии МИД в США, и у спортсменов есть риск не выступить на многих квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой, большинство из которых проводится там. В течение недели мы отправим рекомендации по визам», — приводит слова Морозова, сказанные на заседании штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм, ТАСС.

Из-за проблем с получением виз США олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и серебряный призёр Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не выступили на этапе Бриллиантовой лиги в августе.

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