Саппоро может принять Олимпиаду-2030
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Зимние Олимпийские игры 2030 года могут пройти в Саппоро (Япония). Об этом заявила глава Оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Сэйко Хасимото.
«Саппоро определённо будет кандидатом на проведение зимней Олимпиады 2030 года. Надеюсь, что это станет реальностью. Кроме того, если возможно, мы надеемся, что в ближайшем будущем Япония примет ещё одни летние Олимпийские игры», — приводит слова Хасимото Inside the Games.
Ранее Саппоро считался фаворитом в борьбе за право принять Олимпиаду-2030, пока не началась пандемия коронавируса. Также эти Игры могут пройти в Барселоне (Испания) или Солт-Лейк-Сити (США). В 1972 году Саппоро уже принимал зимнюю Олимпиаду. Игры-2026 состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).
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