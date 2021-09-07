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Саппоро может принять Олимпиаду-2030

Саппоро может принять Олимпиаду-2030
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Зимние Олимпийские игры 2030 года могут пройти в Саппоро (Япония). Об этом заявила глава Оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Сэйко Хасимото.

«Саппоро определённо будет кандидатом на проведение зимней Олимпиады 2030 года. Надеюсь, что это станет реальностью. Кроме того, если возможно, мы надеемся, что в ближайшем будущем Япония примет ещё одни летние Олимпийские игры», — приводит слова Хасимото Inside the Games.

Ранее Саппоро считался фаворитом в борьбе за право принять Олимпиаду-2030, пока не началась пандемия коронавируса. Также эти Игры могут пройти в Барселоне (Испания) или Солт-Лейк-Сити (США). В 1972 году Саппоро уже принимал зимнюю Олимпиаду. Игры-2026 состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).

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