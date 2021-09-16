Владимир Путин принял приглашение Китая посетить Олимпиаду-2022 в Пекине

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял приглашение главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», — приводит слова Лаврова «Р-Спорт».
В 2018 году зимняя Олимпиада прошла в Пхёнчхане (Республика Корея). Сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте, завоевав 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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