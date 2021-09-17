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Организаторы зимней Олимпиады-2022 в Пекине представили девиз Игр

Организаторы зимней Олимпиады-2022 в Пекине представили девиз Игр
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Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) представили девиз Игр, сообщается на сайте оргкомитета.

Девиз будет звучать следующим образом: «Вместе ради общего будущего».

«Девиз Игр отражает твёрдое стремление людей преодолевать трудности. Это позиция и инициативный план действий для совместной работы во имя лучшего будущего», — говорится в релизе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Подготовка к Олимпиаде идёт полным ходом, строительство мест проведения соревнований было завершено в конце 2020 года, все места, не связанные с соревнованиями, будут сданы в соответствии с графиком. В феврале и апреле 2021 года была успешно проведена серия внутренних тестовых мероприятий, а с октября по декабрь этого года будет проведено десять международных тестовых соревнований, два внутренних тестовых мероприятия и три международные тренировочные недели.

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